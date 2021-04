Mercato : le Barça dégaine sa première offre, un salaire évolutif proposé à Messi

Ce vendredi, la radio RAC 1 révèle que le FC Barcelone a soumis une première offre de prolongation à sa star Lionel Messi, en fin de contrat en juin. Celle-ci comprend notamment un salaire évolutif en fonction de la situation financière du club.

«La prolongation de Messi ? Tout se déroule correctement.» Interrogé ce vendredi devant les caméras de la Sexta, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a fait part de son optimisme concernant l’avenir de Lionel Messi (33 ans). L’attaquant emblématique des Blaugrana arrive en fin de contrat en juin prochain et le nouveau boss catalan a érigé sa prolongation comme sa grande priorité.

Quelques heures avant cette prise de parole, la radio RAC 1 révélait justement que l’actuel 3e de Liga a formulé une première offre à sa star argentine et à son entourage ! Première information : cette proposition comprendrait une baisse de salaire pour le joueur le mieux payé du monde (74,9 millions d’euros net par an). Cela peut sembler contradictoire avec l’immense volonté affichée par le Barça de prolonger Messi, mais, en raison de la situation financière alarmante des Blaugrana et des répercussions économiques de la crise du Covid-19, les Catalans n’ont pas vraiment le choix… Signe de leur bonne volonté, la proposition prévoit une possible réévaluation salariale à la hausse en fonction de l’évolution de la situation financière du club. Si la durée du contrat n’a pas été précisée, le média ajoute que cette offre s’accompagne de la possibilité pour Messi d’entamer par la suite une reconversion comme ambassadeur du club.

Pour l’heure, les négociations commencent à peine et rien ne dit que le capitaine barcelonais acceptera cette offre en l’état, mais l’issue finale ne semble faire guère de doute… Satisfait par le retour aux affaires de Laporta, par le redressement sportif opéré par l’entraîneur Ronald Koeman malgré la récente défaite dans le Clasico et surtout conforté par l’envie de sa famille de rester en Catalogne, Messi devrait dire oui au Barça. Mais le sextuple Ballon d’Or va au préalable chercher à négocier le meilleur contrat possible et pourrait attendre la fin de la saison avant d’annoncer sa décision publiquement.