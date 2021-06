Mercato : les trois idées pour remplacer Cristiano Ronaldo

Pour pallier le possible départ de Cristiano Ronaldo, la Juventus Turin a ciblé trois attaquants. Le Parisien Mauro Icardi notamment fait partie de cette short-list.

Cristiano Ronaldo sera-t-il encore un joueur de la Juventus Turin la saison prochaine ? Alors que l’avenir de la star portugaise apparaît de plus en plus incertain dans le Piémont, le club italien travaille pour compenser son possible départ. Dans cette optique, la Vieille Dame aurait défini trois cibles prioritaires, annonce La Gazzetta dello Sport.

Ciblé depuis plusieurs années désormais, Mauro Icardi (28 ans) est toujours une option étudiée par la Juve. La direction turinoise sait que le PSG ne sera pas forcément opposé à un départ de l’Argentin, acheté 50 millions d’euros, en cas d’offre satisfaisante cet été.

La deuxième option mène à Gabriel Jesus (24 ans). Sous contrat jusqu’en 2023 à Manchester City, le Brésilien peut s’interroger sur son avenir en Angleterre. Josep Guardiola n’est pas véritablement convaincu par ses qualités. Pour preuve, l’entraîneur des Citizens a souvent préféré jouer sans avant-centre lors des matchs importants cette saison, alors que l’ancien joueur de Palmeiras était disponible. La volonté de recruter Harry Kane (Tottenham) est aussi un message clair pour l’Auriverde, sous contrat jusqu’en 2023 et évalué à 60 M€ par Transfermarkt.

Enfin, La Gazzetta dello Sport confirme la piste Dusan Vlahovic (21 ans). Tuttosport évoquait lundi l’idée d’un prêt avec option d’achat pour l’attaquant de la Fiorentina. Le journal basé à Turin en faisait même la cible n°1 du nouvel entraîneur Massimiliano Allegri, qui souhaiterait associer l’international serbe, auteur de 21 buts en 37 matchs de Serie A cette saison, à Paulo Dybala. Reste à savoir ce qu’en pense la Viola. La formation entraînée désormais par Gennaro Gattuso pourrait vouloir toucher de l’argent dès cet été pour céder son buteur, sous contrat jusqu’en 2023.