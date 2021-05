Mercato : Sarabia veut quitter le PSG, Messi milite pour son entré

Mercato: Décevant cette saison, Pablo Sarabia n’a pas confirmé les belles choses montrées lors de ses débuts avec le Paris Saint-Germain. L’attaquant espagnol, barré par une forte concurrence, désire changer d’air pour se relancer. L’attaquant du FC Barcelone Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain, se montre favorable à une prolongation avec le club catalan. Mais dans le même temps, l’entourage de l’Argentin tente de le convaincre de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Si le Paris Saint-Germain a décidé de sécuriser les contrats de nombreux joueurs, comme Neymar et Julian Draxler, d’autres ne seront pas logés à la même enseigne. Parmi ceux-ci, Pablo Sarabia (29 ans). Recruté pour 18 millions d’euros, à l’été 2019, l’attaquant espagnol a réalisé des premiers pas prometteurs. Avant de baisser en régime, doucement mais sûrement. Avec la fin de la saison du FC Barcelone samedi après le match contre Eibar en Liga, tous les supporters des Blaugrana attendent avec impatience la décision de Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain. Muet devant les médias depuis plusieurs mois, l’Argentin a initialement expliqué qu’il allait prendre sa décision au terme de cet exercice.

De 14 buts et 8 passes décisives en 40 matchs (26 titularisations) en 2399 minutes (2019-2020), l’ancien joueur du FC Séville est passé à 7 buts et 4 passes décisives en 37 matchs (17 titularisations) en 1700 minutes cette saison. Une chute assez significative de son rendement mais aussi de son utilisation. En effet, Sarabia n’a pas disputé la moindre minute contre le FC Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City en Ligue des Champions, restant sagement sur le banc de touche.

Pour autant, depuis plusieurs semaines, une tendance se dégage dans ce dossier : Messi semble bien parti pour poursuivre son aventure avec le club catalan. Depuis la nomination du nouveau président Joan Laporta, la star de 33 ans semble en tout cas bien plus ouverte à cette possibilité. Et justement, le quotidien régional Le Parisien confirme ce jeudi cette situation. Cependant, Messi n’a pas encore totalement arrêté sa décision. Tout d’abord, le natif de Rosario souhaite recevoir des garanties sur le plan sportif, par rapport à un éventuel changement d’entraîneur et surtout à la compétitivité de l’effectif pour les années à venir. De plus, financièrement, il reste dans l’attente d’une proposition concrète du Barça, qui n’aura pas les moyens de lui proposer un deal avec son salaire actuel en raison de problèmes financiers.