Mesures barrières : Aly Ngouille Ndiaye va punir les récalcitrants

Le ministre de l’Intérieur avait, dans un communiqué daté du 10 juillet 2020, invité les Sénégalais à un meilleur respect des mesures barrières, suite à la décision du Chef de l’Etat de lever l’état d’urgence et le couvre-feu y afférent, afin de permettre une reprise progressive et maîtrisée des activités économiques.

Force est de constater que certains Sénégalais ne respectent plus les mesures de prévention pour barrer la route à la Covid-19 et diminuer le nombre de contaminations et des décès enregistrés ces derniers jours. De sources bien informées, le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye a décidé d’appliquer avec ses hommes, à partir de ce vendredi, une nouvelle série de décisions, visant à faire respecter les mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires.

Selon Libération Online, ces mesures concerneront les espaces et lieux de rassemblements : lieux de culte, plages, restaurants, salles de sport, marchés ainsi que les événements tels que les funérailles, baptêmes, mariages, de même que les transports en commun.