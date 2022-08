Météo : L’Anacim annonce de fortes pluies pour les prochaines 24 heures

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce de fortes orages et des pluies modérés à faibles sur une bonne partie » du territoire sénégalais, à partir de ce samedi jusqu’à dimanche matin.

Au courant de cette journée » de samedi, « des pluies faibles à modérées ont été enregistrées par intermittence sur les localités proches du littoral (Dakar, Saint-Louis, Louga, Thiès, Mbour, Fatick, Kaolack et Cap-Skirring) ». L’information a été confirmée par l’agence météorologique nationale. On ajoute que jusqu’au dimanche, des orages et pluies modérés à faibles intéresseront une bonne partie du pays notamment l’est, le sud et le centre-sud ».

En raison « des événements pluvieux actuels notés sur la façade ouest » du territoire sénégalais, « les températures accuseront une baisse notable surtout sur les régions côtières et le sud du pays », renseigne-t-elle.

« Par contre, notent l’ANACIM, sur le reste du territoire, les valeurs de température maximale, assez marquées, évolueront entre 32°C au centre et 36°C au nord ».

« Les visibilités seront généralement bonnes », et les vents, « de secteur sud à sud-ouest », seront « d’intensité faible à modérée », indiquent les prévisionnistes météo.