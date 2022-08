Meurtre à Rufisque : Une femme brûle vif son mari 

Un drame conjugal vire au meurtre. Cela s’est joué à Rufisque au quartier Dangou. En effet, un homme aurait été surpris et brûlé par son épouse A. Diop âgée de 23 ans, suite à une dispute. La victime a fini par succomber à ses blessures. Tout serait parti d’une crise de jalousie. L’affaire s’est ébruitée plus tard et les policiers du commissariat central de Rufisque ont interpellé la dame incriminée. Mais A. Diop a nié avoir aspergé son mari de pétrole avant de le brûler. Malgré tout, elle a été placée en garde à vue pour incendie volontaire ayant entraîné la mort, en attendant les résultats de l’autopsie. Ce drame rappelle l’affaire Aida Mbacké qui avait brûlé vif son mari au motif qu’il a épousé une seconde femme.

