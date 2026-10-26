Meurtre avec actes de barbarie à Podor : Les yeux d’Aminata Sy emportés, son petit ami recherché

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Du nouveau dans l’enquête de la gendarmerie de Podor sur le meurtre d’Aminata Sy au quartier Lao Demba ! La lycéenne a été tuée avec une extrême barbarie. Par respect pour l’âme de la défunte, nous préférons ne pas dévoiler les résultats du constat. Mais les enquêteurs n’ont pas exclu la thèse du crime mystique, parce que les yeux de la victime ont été emportés, selon des sources de Seneweb.

D’après les premiers éléments du dossier, le petit ami de la défunte est considéré comme le suspect numéro un. Ce dernier, un marchand originaire de Touba, est activement recherché dans la zone ainsi qu’aux frontières. D’après des informations, il aurait déjà réussi à quitter le pays.

La relation amoureuse entre la victime et le suspect était connue de tous, d’après les témoignages recueillis. Aminata Sy lui aurait même rendu visite, le jour de sa disparition. Son cadavre a été retrouvé dans un sac.

Pour élucider cette affaire, le commandement de la gendarmerie a dépêché une équipe de la section de recherches de Saint-Louis afin d’appuyer la brigade de Podor. L’enquête se déroule sous la supervision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis.