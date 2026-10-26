Tournoi UFOA-A U20 : Grosse désillusion pour les Lionceaux

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C’est une énorme désillusion pour les U20 du Sénégal. En demi-finales du tournoi UFOA-A, les Lionceaux ont été renversés par la Guinée (3-2), après avoir pourtant mené de deux buts. Moussa Guèye avait ouvert le score dans le temps additionnel de la première période (45e+3).

Au retour des vestiaires, l’attaquant sénégalais s’est offert un doublé à la 71e mn, inscrivant ainsi son quatrième but dans le tournoi et permettant au Sénégal de prendre une sérieuse option sur la qualification.

Mais alors que la victoire semblait leur tendre les bras, les Lionceaux ont complètement craqué dans le dernier quart d’heure. Les jeunes Guinéens ont d’abord réduit l’écart à la 73e mn, avant d’égaliser à la 80e mn.

Poussée en prolongation, la Guinée a finalement renversé la rencontre en inscrivant un troisième but à la 113e mn.

Grâce à ce succès spectaculaire, le Syli national U20 décroche son billet pour la finale du tournoi et valide sa qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations U20, prévue au Ghana en 2027.

Pour le Sénégal, en revanche, c’est une immense désillusion. Les Lionceaux laissent filer une victoire qui leur tendait les bras et voient leur rêve de finale s’envoler après un scénario particulièrement cruel.