Meurtre d’Aziz Dabala : Nabou Lèye et six (06) suspects interpellés, une autre en fuite

L’affaire du double homicide survenu à Pikine Technopole, impliquant la mort d’Abdoul Aziz Ba, alias Aziz Dabala, et du jeune Waly, a révélé des éléments perturbants. Six des sept suspects principaux ont été localisés sur les lieux du crime grâce à la géolocalisation de leurs téléphones portables dont Nabou Lèye. Ceux-ci ont échangé de nombreux appels tout au long de la journée des faits, ce qui a mené à leur interpellation par la Division des Investigations Criminelles (DIC).

Après l’arrestation à Touba de Mamadou Lamine Diao, l’affaire du double meurtre à Pikine a pris un tournant. D’ailleurs selon derniers informations, le présumé meurtrier a avoué ne pas avoir agi seul et a pointé du doigt Ousseynou Diaw, qu’il accuse de lui avoir remis l’arme du crime. Ousseynou Diaw, de son côté, nie ces allégations. De plus, Diao a émis des accusations sordides à l’encontre des victimes, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à l’affaire.

Parmi les suspects, il y’a également Nabou Lèye, une artiste et danseuse. Elle avait initialement déclaré avoir déposé Aziz Dabala chez lui avant de rentrer dormir. Cependant, des preuves techniques ont démontré que son téléphone portable se trouvait sur la scène du crime au moment du double meurtre. Sur ce, les enquêteurs soupçonnent qu’elle ait joué un rôle clé en « livrant » Aziz Dabala à ses agresseurs. De plus, il a été établi qu’elle avait déposé Aziz en chemin, plutôt que chez lui, avant que celui-ci ne soit suivi par Mamadou Lamine Diaw, Ousseynou Diaw, Assane Diaw, et une quatrième personne toujours en fuite. En outre, il a été révélé que les six suspects interpellés avaient échangé de nombreux appels le jour des faits et se trouvaient tous sur les lieux du crime pendant et après les meurtres.

Serigne Sarr, l’un des suspects, a été particulièrement insistant dans ses appels à Nabou Lèye, ce qui renforce les soupçons à son encontre.

La DIC, sur la base de ces éléments, est sur le point de boucler son enquête avant de présenter les suspects au procureur. En parallèle, trois plaintes ont été déposées après la diffusion sur TikTok de photos de personnes non impliquées dans l’affaire, une situation qui complique encore davantage les investigations.