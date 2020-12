meurtre de la belge josée christiane: sa coépouse en garde à vue

Du nouveau dans l’affaire de la Belge Josée Christiane tuée et enterrée dans un champ à côté de l’autoroute à péage sur la route de Tassette par son mari. M. G. Sarr. La première épouse du présumé meurtrier, M. G. Sarr a été arrêtée et formellement placée en garde à vue pour complicité de meurtre et recel de cadavre. Elle sera déférée, aujourd’hui, en même temps que son mari au parquet. Elle a aidé son mari à mettre le corps sans vie de Josée Christiane dans le coffre de la voiture avant de nettoyer la scène du crime. Elle vivait avec ses 5 enfants dans la maison entièrement construite avec la défunte