Mike Tyson débarque à Dakar pour un séjour de 10 jours

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La légende mondiale de la boxe, démarche de combattant, a débarqué hier vendredi et a créé le buzz à l’aéroport Blaise Diagne de Diass, peu après 21 heures. À peine débarqué du vol AF718 d’Air France, le boxeur le plus adulé de la fin du XXe siècle a attiré une foule composée d’asiatiques qui ont voyagé dans le même avion que lui et des usagers de l’aéroport, informe L’OBS.

Tout le monde a voulu immortaliser ce moment avec le puncheur. Il a fallu l’intervention des forces de l’ordre pour extirper la star américaine de ses inconditionnels qui ont transformé le hall de l’AIBD en red carpet. Tous n’avaient d’yeux que pour le Vip « Kid Dynamite » (« Le Garçon Dynamite »).

Toujours aussi dynamique, même à bientôt 60 ans. La foule contemplait chaque pas, chaque foulée de celui dont le punch et les victoires spectaculaires firent de lui, le champion le plus riche de toute l’histoire de la boxe du 20e siècle. Tyson, sa femme et sa fille, sous l’escorte de Nabil Benhamouda, son garde du corps et ami, se dirigent vers le parking où attendait la voiture de transfert vers le Radisson Blu Dakar Sea Plaza qui a récement changé de nom pour devenir le Noom Hotel Dakar. Le tout filmé à la seconde près par un caméraman venu avec le boxeur.

Les raisons de la visite du champion du monde de la boxe au Sénégal sont jusqu’ici inconnues.