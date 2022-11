Mimi Touré sur l’esclavage et la colonisation: ‘’Il faut que les pays occidentaux reconnaissent leurs torts, demandent pardon et s’engagent à les réparer’’

Le Forum mondial de l’Alliance des Civilisations des Nations Unies de Fez a été l’occasion pour l’ancien Premier Ministre Mimi Touré sur les relations entre les grandes nations et l’Afrique.

A cette occasion, elle a fait savoir que ‘’le dialogue doit commencer par vider définitivement le contentieux de l’esclavage et de la colonisation qui ont encore des impacts sur l’Afrique et qui alimente le racisme que nous vivons. Il faut que les pays occidentaux reconnaissent leurs tort, demandent pardon et s’engagent à les réparer. Sinon c’est comme votre voisin qui vous doit beaucoup d’argent et fait semblant de ne pas s’en rappeler’’. A l’en croire, ‘’Le débat sur les réparations dues à l’Afrique n’est pas un débat d’extrémistes. L’Afrique a été dépouillée de ses ressources, d’une partie importante de son capital humain’’.

Et là, elle semble être en phase avec Macky au moins sur ce point : ‘’Lorsque les pays africains demandent une plus grande attribution des droits de tirages spéciaux du FMI, ils ont quand même un point de référence historique’’. En conclusion, elle a tenu à faire remarquer que cette nouvelle jeunesse africaine ne va plus accepter les relations telles qu’établies jusqu’ici : ‘’L’Afrique est un continent où 70% de la population a moins de 35 ans et cette jeunesse n’est plus prête à accepter les injustices dont le continent continue de souffrir’’.

C’est pourquoi, pour elle, la solution est dans le dialogue : ‘’C’est pourquoi, il est important qu’un dialogue franc soit établi entre toutes les civilisations dans le sens de promouvoir la solidarité, la justice et le respect mutuel’’.

Georges E. Ndiaye