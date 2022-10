Mission Dart : l’humanité a réussi à dévier un astéroïde pour la première fois de son histoire !

Dans la nuit du 26 au 27 septembre, la sonde Mission Dart a violemment percuté l’astéroïde Dimorphos, une petite lune de 160 mètres de diamètre en orbite autour de l’astéroïde Didymos. Cette mission devait servir de test pour une future technique de défense planétaire, la déviation d’un astéroïde. Et c’est une réussite ! Les tous derniers résultats communiqués par la Nasa montrent que la trajectoire de Dimorphos a changé !

C’est historique : l’humanité est parvenue pour la première fois à dévier un astéroïde ! C’est ce que révèle le tout dernier communiqué de la Nasa sur la mission Dart (Double Asteroid Redirection Test) : après avoir analysé les données recueillies ces deux dernières semaines, des chercheurs sont parvenus à modéliser l’orbite de l’astéroïde Dimorphos, percuté par la sonde de la Nasa. Et celle-ci a bien été modifiée ! Au total, la mission aura duré près d’un an, la sonde spatiale ayant été lancée le 24 novembre 2021. Il lui aura fallu environ 10 mois pour parcourir les quelque 11 millions de kilomètres qui séparent Dimorphos de la Terre. D’un diamètre de 160 mètres, cette petite lune orbite autour d’un astéroïde plus grand, Didymos, d’un diamètre de 680 mètres.

Avant l’impact, il fallait 11 heures et 55 minutes à Dimorphos pour faire le tour de son astéroïde parent. Durée qui est passée à 11 heures et 23 minutes, grâce à la collision avec la sonde Dart, soit un raccourcissement de 32 minutes ! Un véritable succès, car la Nasa estimait qu’à partir de seulement 73 secondes, la mission serait considérée comme une réussite ! « Ce résultat est une étape importante vers la compréhension du plein effet de l’impact de Dart avec son astéroïde cible, a déclaré Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la Nasa.

u fur et à mesure que de nouvelles données arrivent chaque jour, les astronomes seront en mesure de mieux évaluer si, et comment, une mission comme Dart pourrait être utilisée à l’avenir pour aider à protéger la Terre d’une collision avec un astéroïde si jamais nous en découvrons un qui se dirige vers nous ».

La défense planétaire est en jeu

Car c’est bien un enjeu de défense planétaire que représente cette mission. Notamment, éviter une collision comme celle qui s’est produite il y a 66 millions d’années et dont le résultat a été l’éradication des dinosaures (entre autres) ! Bien que ni Dimorphos ni Didymos ne représentaient de menace avant l’arrivée de Dart (ou n’en représentent pas maintenant), ils se situaient au parfait endroit pour effectuer un test. « Nous avons tous la responsabilité de protéger notre Planète. Après tout, c’est la seule que nous ayons, a déclaré l’administrateur de la Nasa, Bill Nelson. Cette mission montre que la Nasa essaie d’être prête à tout ce que l’univers nous lance. La Nasa a prouvé que nous sommes sérieux en tant que défenseur de la Planète. C’est un moment décisif pour la défense planétaire et toute l’humanité, démontrant l’engagement de l’équipe exceptionnelle de la Nasa et de ses partenaires du monde entier. »

Actuellement, des chercheurs continuent d’acquérir des données provenant d’observatoires du monde entier, notamment pour estimer plus précisément l’orbite de Dimorphos. Mais aussi pour estimer l’efficacité générale de la collision : Dart a percuté Dimorphos à environ 22.530 km/h et a ainsi généré de nombreux éjectas, des morceaux de l’astéroïde déplacés par l’impact, et envoyés à grande vitesse dans l’espace. Et ces éjectas ont ensuite accentué l’effet de la sonde Dart sur Dimorphos, en augmentant sa poussée. Mais à quel point ? C’est ce que les nombreuses données collectées permettront de déterminer : en informant sur les caractéristiques physiques de l’astéroïde.