Modernisation des marchés: Le député-Maire Oury Diallo met le paquet pour Vélingara

L’État fait-il le nécessaire pour la modernisation des marchés ? Un espace adéquat pour les commerçants surtout ceux qui œuvrent dans les petits commerce est un véritable processus avec comme objectif final de mettre à la disposition du public un cadre totalement propre . En tout cas, le député-Maire de Vélingara Mamadou Oury Bailo Diallo a très tôt compris l’importance de ce secteur surtout dans cette région il joue un rôle très important.

L’historique abattoir de Foulbé retrouve pleinement sa place originelle. La Municipalité de Vélingara, dans le cadre de son programme d’aménagement et d’organisation des activités marchandes dans la commune, vient de réaliser un espace commercial plus moderne et plus attractif favorisant ainsi la vente directe de produits entre commerçants et consommateurs dans le quartier Foulbé.

Ce marché composé essentiellement de dix (10) cantines, une halle avec des étales et banquettes bien carrelées pour la vente de fruits et légumes, des toilettes, un bâtiment réhabilité devant abriter la poissonnerie et la charcuterie, un puits perdu et une fosse sceptique pour l’évacuation des eaux va à coup sûr contribuer au développement économique de la commune.

Cette infrastructure d’un coût global de 24 985 00 FCFA TTC, va sans doute offrir aux acteurs du commerce, un cadre adéquat pour la commercialisation des importantes quantités de produits.

Désormais cette infrastructures participera à lutter contre l’abattage clandestin qui est phénomène auquel le gouvernement a pourtant déclaré la guerre depuis plusieurs années ? Mais aussi la modernisation des petits marchés surtout hebdomadaire. Certains en sont convaincus, en particulier du côté de Vélingara qui vient de poser un acte très bien accueilli par la population.