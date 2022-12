Modou Guèye (APR): »L’affaire Adji Sarr/Sonko ne doit pas occulter les belles réalisations du Président Macky… »

Modou Guèye vient dit ses quatre vérités. Soutien sûr du Président de la République Macky Sall au niveau du département de Rufisque (Diamniadio), le promoteur immobilier de son état vient de donner son avis sur le sulfureux dossier de viol mettant en cause la jeune fille Adji Raby Sarr et le leader du Pastef, Ousmane Sonko qui continue de défrayer la chronique…

judiciaire. Selon lui: »Depuis plus de deux ans, l’affaire Adji Sarr/ Sonko tient la vedette de l’actualité au Sénégal. A cause de ce dossier, de jeunes sénégalais (14) ont péri lors de violents affrontements non sans compter les nombreuses casses de bien appartenant à autrui. Ce qui est déplorable ! Depuis, on ne parle que ça. Le peuple en a marre de cette affaire. Elle ne doit pas occulter les belles réalisations dignes de louanges du régime en place », a fait remarquer M.Guèye qui, d’inviter l’APR et ses alliés : »Adji Sarr a une famille biologique. J’invite alors les partisans du Président Macky à se concentrer plus sur la vulgarisation du bilan oh! Combien élogieux du Chef de l’Etat au lieu de se perdre en enfantillages avec ce qui ne nous grandit pas. Aujourd’hui, les priorités sont ailleurs. Le Président Macky mérite de rester à la tête du Sénégal pour son œuvre grandiose. Communiquons sur ces belles actions au lieu de vouloir s’ériger en avocats de cette jeune dame ».