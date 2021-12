« Mon successeur corrigera mes erreurs »

Le nouveau ministre conseiller juridique du président de la République a présenté ses adieux à ses collaborateurs, lors d’un pot de départ.

Une occasion saisie par l’ex parquetier en chef de Dakar, Serigne Bassirou Guèye, devant la quasi-totalité des procureurs de la République du pays présents dans la salle, d’exprimer toute sa satisfaction.

L’ex-maître des poursuites part avec la «certitude» que ses «efforts ne seront pas vains». «J’ai un motif de satisfaction très grand : c’est mon remplaçant. Je ne sais pas si vous savez comme il est agréable, qu’après avoir fait tant d’efforts, on soit sûr que nos efforts ne seront pas vains, qu’on soit sûr que tout ira pour le mieux», lance-t-il.

Amady Diouf, soutient son prédécesseur, «est un homme bon». «Il est courtois et pondéré. C’est un magistrat compétent et expérimenté. C’est un juriste éminent, très matinal et assidu, responsable. Un parfait connaisseur du ministère public par son passage», témoigne-t-il.

«Amady Diouf corrigera mes erreurs et comblera mes déficits», assure-t-il.