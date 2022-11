Mondial 2022 : Ibrahima Macodou Fall propose une alternative avec le « Maillot des supporters » made in Sénégal

La Compagnie Maroco Sénégalaise de Textile (COMASET) spécialisée dans la confection de vêtements, dirigée par Ibrahima Macodou Fall, veut innover et surtout donner le choix aux supporters de l’équipe nationale du Sénégal en leur proposant des maillots à un prix raisonnable (de 3.500 à 8.000 FCFA.) Le patron de la nouvelle société de textile du Sénégal (Nsts) a donc lancé le « Maillot des supporters », un produit fabriqué à Thiès, une manière de promouvoir le made in Sénégal, selon Ibrahima Macodou Fall.



Dans le milieu depuis au moins trois décennies, il explique… « Nous sommes dans l’industrie textile depuis plus de 30 ans, l’usine qui fabrique les maillots a été créée il y a deux ans. C’est dans le cadre de la riposte contre la covid-19 que nous avions lancé cette unité pour faire face à la demande de masques. C’est une réaction patriotique qui a guidé la création de Comaset. Quand la covid s’en est allée, nous avons diversifié notre production et nous avons en ce moment-là développé des articles divers ( t-shirts, polo, pantalon, uniforme de travail etc…) Et maintenant, nous avons lancé une production de maillots pour la coupe du monde. »

Une tunique qui sera donc faite par les sénégalais, pour les sénégalais, a-t-il insisté : « Nous voulons quand-même un produit à la portée des sénégalais. Nous proposons le maillot non floqué à 6.000 FCFA pour adulte et 3.500 FCFA pour les enfants. Pour les maillots floqués c’est à partir de 5.000 pour les enfants et 8.000 pour les adultes…. D’ailleurs, il a été prévu d’ériger des points de vente au niveau des différentes Fan zone, lors de la Coupe du monde de football. » Loin d’être une pâle copie du maillot orignal commercialisé par la fédération sénégalaise de football, Ibrahima Fall souligne qu’aucune fraude n’a été commise… « Je pense que ce sont deux produits différents. Il y a le maillot Player, nous on ne le fabrique pas. Le maillot Player est fabriqué sous licence, il y a Puma, et il y a la fédération… Nous n’utilisons pas ce maillot.

Dans notre politique nous ne faisons pas de la contrefaçon. Nous avons créé un maillot qu’on a appelé « maillot supporters des Lions du Sénégal. » Cela n’a rien à voir avec les maillots originaux. » Les sénégalais auront ainsi le choix, s’agissant de l’achat d’un maillot à moindre coût, assure le boss de Comaset. « Nous avons acheté un tissu de qualité, qui est meilleur que le tissu de contrefaçon qu’on voit sur le marché. Et, nous avons fait une confection de qualité. Nous avons conçu nous-même notre modèle de maillot. Si vous regardez l’ensemble des maillots confectionnés au Sénégal, vous ne trouverez pas ce modèle-là… Si la demande est là, on produira des maillots. On a pris les dispositions pour faire face à la demande locale et même internationale parce qu’on a reçu des demandes qu’on doit livrer à l’étranger. »

Enfin, il a invité les structures publiques comme privées à se rapprocher d’eux pour une meilleure promotion et une valorisation de la production locale, en la matière… « La Comaset est une entreprise citoyenne, quand on a besoin de nous, on est là ! Actuellement c’est à la mode, tout le monde parle de patriotisme économique, on n’a pas besoin d’aller vers eux, c’est eux qui doivent venir vers nous pour nous soutenir… »