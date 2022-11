Mondial 2022 : La France premier pays qualifié en 8es

Avec un doublé, Kylian Mbappé a donné la victoire à l’équipe de France face au Danemark (2-1) ce samedi lors de la 2e journée du groupe D de la Coupe du monde 2022. Avec ce succès, les Bleus sont officiellement qualifiés pour les 8es de finale.

Les Bleus ont déjà validé leur billet pour les 8es de finale ! Avec un doublé de Kylian Mbappé, l’équipe de France a pris le meilleur sur le Danemark (2-1) ce samedi pour le compte de la 2e journée du groupe D de la Coupe du monde 2022. Leader de cette poule et déjà qualifié avec 6 points, le champion du monde en titre va pouvoir aborder le dernier match, contre la Tunisie mercredi, avec sérénité.

Les Bleus dominent, Dembélé inspiré

Sur les premières minutes, les Danois confisquaient totalement le ballon en affichant une belle qualité technique dans leurs transmissions. Réveillés par les dribbles de Dembélé, les Bleus retrouvaient petit à petit des couleurs avec des situations de plus en plus intéressantes dans la surface adverse. Sur un centre d’un Dembélé omniprésent, Rabiot était même à deux doigts d’ouvrir le score avec une tête repoussée par Schmeichel !

Alors que Christensen, averti d’un jaune, frôlait l’exclusion en retenant Mbappé dans la profondeur, les débats s’équilibraient par la suite avec des duels de plus en plus musclés. Plus tranchants, les Français enchaînaient les offensives, mais se faisaient tout de même une frayeur sur un contre conclu par un tir non cadré de Cornelius. Avec une ultime opportunité gâchée par Mbappé, les hommes de Didier Deschamps, dominateurs, ne trouvaient pas la faille avant la pause.

Christensen répond à Mbappé, le Français a le dernier mot !

Au retour des vestiaires, les Danois parvenaient à reprendre le contrôle du jeu, mais sans réussir à emballer le tempo. Un peu endormie, la France avait également du mal à mettre du rythme… Mais avec les flèches Mbappé et Dembélé, les Bleus avaient la capacité à accélérer et Griezmann loupait une belle situation avec une frappe qui s’envolait dans les tribunes. Et à force de multiplier les vagues, Mbappé, après une belle combinaison avec Hernandez, ouvrait le score d’une reprise (1-0, 61e) ! Avec un relâchement coupable dans la foulée, les Bleus concédaient malheureusement rapidement l’égalisation avec un corner dévié par Andersen pour une tête de Christensen à bout portant (1-1, 68e)… Plus en difficulté pendant quelques minutes, le champion du monde en titre frôlait la correctionnelle avec un tir de Lindstrom repoussé par Lloris puis une frappe de Braithwaite à côté du poteau. Et pourtant, dans les derniers instants, les Tricolores frappaient à nouveau avec un centre de Griezmann repris de la cuisse à bout portant par Mbappé (2-1, 86e) ! Un but qui qualifiait la France en 8es ! – Source: Maxifoot, https://www.maxifoot.fr/football/article-52602.htm#footref