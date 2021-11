Mondial 2022 : Le tirage au sort des barrages en Afrique reporté

Prévu initialement le 18 décembre 2021, le tirage au sort sera désormais effectué le 26 janvier 2022. Le classement de janvier 2022 sera utilisé pour établir les pots pour le tirage au sort.

Les cinq meilleures équipes classées au moment du tirage au sort seront têtes de série et seront jumelées contre les cinq autres pays. L’Algérie, le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, la RD Congo, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et le Mali sont les dix pays qualifiés à l’issue de la phase de poules.

Alors que l’UEFA et la Conmebol (Amérique du Sud) ont critiqué avec virulence son projet d’organiser la Coupe du monde tous les deux ans, l’instance dirigeante du ballon rond a vu la Confédération africaine de football (CAF) apporter son soutien à la «décision du Congrès de la FIFA de mener une étude de faisabilité» pour une Coupe du monde biennale, a indiqué le président Patrice Motsepe à l’occasion de l’assemblée générale de la CAF au Caire.

Les 54 pays-membres de l’instance ont tous soutenu cette proposition à l’unanimité. Un verdict pas vraiment étonnant puisque la présence de Gianni Infantino, président de la FIFA, et d’Arsène Wenger, directeur du développement et grand artisan de cette réforme, en disait long…