Mort de migrants Sénégalais: Le député Abdou Mbow écrit à Ousmane Sonko

Dans une lettre en date du 9 juillet, Abdou Mbow a interpellé Ousmane Sonko sur la disparition, en haute mer, de 89 migrants Sénégalais. Le député demande au Premier ministre de partager avec les sénégalais les solutions qu’il propose pour mettre fin à la migration irrégulière avant de l’exhorter, dans la foulée, à tenir, rapidement, sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale.

La recrudescence de l’immigration irrégulière constitue une préoccupation pour Abdou Mbow qui a interpellé Ousmane Sonko sur la question. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar estime qu’il est, une nouvelle fois, difficile de faire face à une tragédie nationale, qui a vu près d’une centaine de sénégalais périr en mer au large des côtes mauritaniennes. Ainsi, le député rappelle à Ousmane Sonko sa promesse électorale d’octroyer à chaque jeune du pays une allocation mensuelle de 150.000 francs, pour leur éviter de prendre la mer et de fuir ce pays.

Une promesse qu’il considère comme un « manque d’expérience et de vision ». Dans cette dynamique, Abdou Mbow demande au Premier ministre ce qu’il propose comme solution. « Maintenant que vous êtes à la tête du gouvernement du Sénégal, quelles solutions proposez-vous à cette jeunesse désemparée, pour mettre fin à ce phénomène ? », a-t-il écrit dans sa lettre.

Dans cette perspective, le député demande au leader du parti Pastef de venir devant la représentation nationale pour faire, conformément à la Constitution, sa déclaration de politique générale afin de décliner ses orientations et ses objectifs. Poursuivant son argumentaire, le parlementaire soutient que la jeunesse du Sénégal est de plus en plus « déçue » du régime en place qui, selon lui, entame son mandat par le « mensonge et la fourberie ». À l’en croire, Il devient urgent, pour le Premier ministre, de dire au peuple sénégalais la politique qu’il compte mettre en place pour la jeunesse.

En outre, le président de la majorité parlementaire indique que tous ceux qui n’avaient pas lu le livre programme d’Ousmane Sonko à l’époque attendent les vraies solutions, celles qui, entre autres, empêcheront l’immigration irrégulière. Pour finir, Abdou Mbow dit attendre des réponses claires de la part du chef du gouvernement. «J’attends, avec impatience, votre réponse que je souhaite une réponse claire et précise sur cette situation de la jeunesse, traversée par un sentiment de déception et d’abandon », a-t-il conclu.