Mort de Sokhna Astou: La colère justifiée des sénégalais

Comme les citoyens du monde entier, les sénégalais apprécient leur personnel soignant. Cette affection a été notamment visible lors des heures sombres de la lutte contre la Covid-19 où les médecins et tout le personnel n’ont cessé d’être applaudis à travers les réseaux sociaux, les médias ou toute autre plateforme. Tout un chacun avait envie de leur dire « merci ». Et cette envie n’a nullement changé.

Médecins et autres de battent chaque jour contre les nombreuses pathologies dans des conditions parfois difficiles où les plateaux techniques ne sont pas des meilleurs malgré quelques efforts consentis par les autorités. Il faut dire que le gap est tellement profond qu’il faudra encore des années d’efforts pour résoudre d’une façon appréciable les difficultés. Toutefois, la mort de cette jeune dame, Astou Sokhna nous a tous rappelé que tout n’est pas forcément dans le manque d’infrastructures et de matériels de soins.

Et que beaucoup de difficultés notées le sont aussi dans le comportement d’hommes et de femmes qui n’est pas forcément des meilleurs. En effet, nos hôpitaux et centres de santé en général souffrent d’un vrai déficit d’une philosophie d’accueil réellement appréciable. A l’image d’une bonne partie de l’administration, les agents regardent souvent de haut ceux qui viennent demander un service auquel ils ont droit. Et cette réalité n’est pas seulement observable dans le milieu médical. L’accueil est souvent froid, dépourvu d’humanité. Et quand en plus la personne est malade, c’est à dire en perte de la plupart de ses moyens, la situation est plus compliquée pour elle.

Les malades sont vulnérables et leurs accompagnants souvent désemparés. Or, ce qui s’est passé à Louga pose la problématique de la prise en charge optimale des malades. Sans être spécialiste en la matière, nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce une erreur médicale ou un problème de gestion de cette structure de santé? Ou à la limite, les deux? En tout cas, les responsabilités doivent être situées. Le Chef de l’Etat même a réagi et c’est de bonne augure. Mais il faudra s’arrêter et tirer les leçons.

Les problèmes dans les lieux de soins sont récurrents. Le milieu doit être assaini et la formation renforcée. Mieux, il faudra davantage de contrôle en amont en améliorant le type de management sanitaire. Déjà la santé coûte trop chère aux citoyens et s’il faut y rajouter les humeurs d’un personnel parfois dépassé, les dégâts seront toujours énormes. A cela s’ajoute d’autres tares comme la corruption et le fait, pour ce qui concerne les malades, qu’on arrive souvent trop tard dans les centres de santé. Alors, il est grand temps d’abréger davantage les souffrances des citoyens par des mesures optimales sur l’accueil et la prise en charge sans oublier le traitement et les soins.

Avec la Covid-19, on avait tous compris qu’il fallait désormais compter sur nous-mêmes. Ce sont ces efforts-là qu’il faudra poursuivre avec cette même philosophie et exercer sur le personnel le contrôle adéquat. Car, comme l’a défendu Montesquieu, « toute personne qui a du pouvoir a tendance à en abuser jusqu’à ce qu’elle en trouve des limites… ».

Assane Samb