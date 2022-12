Motion de Censure: Mamadou Lamine Thiam explique l’abstention de Wallu à l’Assemblée

L’inter-coalition Yewwi-Wallu semble voler en éclats quelques semaines après l’ouverture la 14e Législature. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été versée jeudi dernier lors du vote de la motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Amadou Ba.

Le groupe parlementaire Wallu s’est abstenu lors de l’examen de la motion de censure déposée par son allié Yewwi Askan Wi. Mamadou Lamine Thiam, président du groupe parlementaire de Wallu, qui était l’invité de l’émission Jury Du Dimanche, est revenu sur les raisons de leur abstention. « On ne s’est pas abstenu pour faire échouer cette motion de censure », a-t-il précisé d’emblée. Il poursuit: « Notre objectif c’était de marquer notre position, parce que la motion de censure ne nous concerne pas.

Vous savez que la politique à ses règles. On ne peut pas s’engager dans une motion de censure sans l’avoir discutée et conçue. Wallu est un groupe. Yewwi est aussi un groupe et nous sommes d’égale dignité. S’il y a des initiatives parlementaires à prendre qui nécessitent des actions communes, on doit en parler. Si on en parle on le conçoit ensemble, on l’exécute ensemble ». Le responsable du Parti démocratique sénégalais a aussi révélé que: « nous avons appris la décision le matin avant l’ouverture de la séance de la déclaration de politique générale. Je ne peux pas être saisi d’une motion de censure le matin et prendre aussitôt une décision. J’ai un groupe et je dois en discuter avec les membres. Je leur ai dit quand même de me donner le document pour savoir l’exposé des motifs mais ils ne l’ont pas fait ».

Pour rappel, au sortir des élections législatives du 31 juillet dernier, l’inter-coalition Yewwi-Wallu avait obtenu 80 sièges répartis comme suit: 56 députés pour la coalition Yewwi Askan Wi et 24 députés pour la coalition Wallu Sénégal.

Mamadou SALL