Mouhamed Diaité reçu par Serigne Mountakha

Mouhamed Diaité président du Conseil départemental de Bounkiling et par ailleurs Directeur de l’Administration et du Personnel de la Direction générale des Impôts et Domaines a effectué son ziar à Touba. Il a été reçu par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Une audience au cours de laquelle le khalife a formulé des prières pour lui et le pays.

A sa suite, Diaité s’est rendu à la résidence Serigne Kosso Mbacké où il a coupé le jeûne. Il a formulé des prières pour le Président Macky Sall et a prié pour que le Chef de l’Etat réussisse son mandat. Et au-delà, il a prié que si Macky Sall sollicite un 3e mandat, que sa volonté passe comme lettre à la poste.