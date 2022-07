Mouhamed Nazir Samb: Rigueur et sens  du travail  bien fait

Au risque d’écorcher sa modestie, on va parler de lui. On doit vous confesser qu’il n’est pas de ces personnes qui veulent se mettre sous le feu des projecteurs. Il n’a jamais voulu qu’on parle de lui malgré nos multiples sollicitations. Il veut vivre discrètement. « Je ne veux pas que l’on rende public les bienfaits.

Si je le fais, c’est de façon désintéressée », Ainsi nous a dit un jour lors d’une riche conversation privée, Mouhamed Nazir Samb. Nous allons donc écorcher cette interdiction. Un tel homme peut servir de modèle à ses concitoyens. Mouhamed Nazir Samb, faut-il encore le répéter, est une référence pour toute la jeunesse Sénégalaise. Il incarne les valeurs de la communauté mouride en plus de celle républicaine. Connu pour son humilité, sa courtoisie et sa discrétion, en plus de son sens du travail, il soutient beaucoup de personnes dans la plus grande discrétion. Partout dans le pays, à Touba à Darou Mouhty, Nazir Samb soutient avec désintérêt les populations tout en les sensibilisant sur les valeurs de la citoyenneté et le respect de nos institutions.

Il est également un homme véridique et fidèle en amitié. Quand certains sont dans des discours, lui, il travaille. Sans qu’il ne soit dans la politique, en républicain, il soutient et approuve les réalisations extraordinaires du président Macky Sall dans plusieurs domaines. Nazir aime les travailleurs et tout le monde sait que l’actuel président de l’Union Africaine est un travailleur hors pair.

Pour la rénovation de la mosquée de Darou Mouhty Nazir avait mis sur la table 200 millions. Et depuis, il poursuit ses investissements dans ce projet. Compte tenu de tous ces financements, c’est logiquement qu’il bénéficie du soutien de toute la communauté Mouride. D’ailleurs, il a bénéficié plusieurs fois des prières et remerciements du Khalife Général, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, et du Khalif de Darou Mouhty ,Serigne Cheikh Anta Niang

Dans son secteur d’activités, sa compétence et son expertise sont louées pour sa rigueur professionnelle. A travers son entreprise, Africa Bloom, il est crédité d’une grande rigueur par le respect de ses engagements.

Une riche expérience au niveau de l’ingénierie qui place Africa Bloom parmi les entreprises les mieux équipées et performantes du Sénégal.