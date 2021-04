Mouhamed Niang : ‘’Je ne suis pas un chanteur Thiantacoune, mais un chanteur Mouride’’

Le célèbre chanteur, Mouhamed Niang, plus connu sous le nom de «Mouhamed mou Serigne Saliou» psalmodie avec ferveur et passion les « xassaides » de Serigne Touba. Fidèle et dévoué talibé mouride, avec sa voix de stentor, à la fois veloutée et imposante, il rapporte, scrupuleusement, les panégyriques de Khadimou Rassoul. Ses chants limpides, puissants, audacieux et rythmiques tiennent en haleine son public. Ses déclamations très prisées, mettent en transe les talibés mourides. Entretien !

COMMENT ETES-VOUS DEVENU CHANTEUR DE « XASSAIDE »?

Je suis né à Dakar plus précisément à Niary-Tally, mais j’ai grandi à Grand-Dakar. J’ai fait mes études à l’école Taïba de Grand-Dakar, mais je n’y ai pas duré parce qu’au moment où j’y ai commencé l’école, mon père a décidé que nous devions déménager pour aller vivre à Touba. Finalement nous y sommes allés et j’ai étudié au Daara (école coranique) de Serigne Saliou. J’y ai fait mes études de l’année 1994 à l’année 2000. Après ma sortie de cette école, j’ai fait pas mal de petits métiers comme la cordonnerie, la couture, entre autres… Et en 2003 j’ai fait la connaissance d’un disciple de Cheikh Béthio et à partir de ce moment, j’ai commencé à fréquenter le Daara et avec ce dernier (Serigne Béthio) nous avons commencé à tisser des liens. Mais bien avant cela mon père et lui se connaissant déjà, ils se fréquentaient.

VOUS ETES THIANTACOUNE ET CONNU POUR VOS CHANSONS SUR SERIGNE SALIOU. L’AVEZ-VOUS UNE FOIS RENCONTRÉ DE SON VIVANT ?

Je tiens à préciser qu’avant j’étais un chanteur Thiantacoune et que maintenant je suis un chanteur de la confrérie mouride. Je m’explique : il n’y a pas de différence, un Mouride est un Thiantacoune bien qu’un Thiantacoune est un Mouride. Mais généralement quand on parle de Thiantacoune, les gens pensent directement au « koureul » de Cheikh Bethio Thioune. Ce qu’il faut savoir c’est quand on est dans le « koureul » de Serigne Béthio, on ne sort pas du cadre de la relation de Serigne Saliou et de Cheikh Béthio, et ça c’est le chef (Serigne Béthio) du « koureul » qui le voulait ainsi. Pour ma part, quand Serigne Saliou a voulu faire de moi un chanteur de la confrérie Mouride, il a fait en sorte que je chante tout le monde (Serigne Fallou, Mame Diarra…). D’où je dis toujours que je ne suis pas un chanteur Thiantacoune, mais plutôt un chanteur de la confrérie Mouride.

CHEIKH BETHIO A-T-IL JOUÉ UN GRAND ROLE DANS VOTRE CARRIERE ?

C’est Cheikh Béthio qui nous a appris la façon dont on devait chanter Serigne Saliou. Me concernant quand j’écrivais une chanson, j’avais toujours du mal à la terminer et même au moment de la chanter je préférais le faire devant lui jusqu’à ce qu’il l’apprécie et qu’il me dise que c’était bon. Il était tellement proche de Serigne Saliou, le connaissait tellement bien qu’il ne voulait pas qu’on le chante n’importe comment, fallait toujours faire les choses bien quand il s’agissait de Serigne Saliou. C’est grâce à Serigne Bethio que j’ai eu toutes ces connaissances, et lui c’est grâce à Serigne Saliou qu’il a été connu. Serigne Saliou a voulu que je devienne un chanteur de la confrérie Mouride, c’est ce qu’il voulait et qui c’est peut-être c’est la raison pour laquelle on ne me voyait plus lors des cérémonies de « Thiant ».

LA PRISON SEMBLE AVOIR CREE UN DECLIC CHEZ VOUS. D’OU L’ALBUM ADOUNA BI « SORINALA »?

C’est un sujet que je n’aime pas aborder, d’ailleurs tout le monde est au courant de ce qui s’est passé. C’est mon destin, c’est une chose qui devait arriver, Dieu a décidé que je devais faire la prison à ce moment-là et c’est ce qui est arrivé. Qui sait peut être que si ce n’était pas la prison, ça aurait pu être autre chose. Sinon pour ce qui est de Adouna Bi Sorinala, j’ai été inspiré par un des dires de Serigne Saliou où il dit : « Chaque être humain est doté de deux ventres, le ventre qui lui est propre et le ventre qui son trouve dans sa tombe. Mais le ventre qui t’es propre ne doit pas être ta priorité parce que Dieu a déjà tracé ton chemin, ta priorité devrait être le ventre qui se trouve dans ta tombe parce que tu ne peux y trouver ce que tu n’auras pas fait… »

AVEC L’INAUGURATION DE LA GRANDE MOSQUÉE MASSALIKOUL DJINANE, VOUS AVEZ CONNU UN GRAND SUCCES. QU’EST-CE QUE CELA REPRESENTE POUR VOUS?

Ce que les gens attendent du guide religieux c’est la connaissance. Il ne suffit pas seulement de chanter, il faut donner aux gens ce qu’ils recherchent, c’est-à-dire la connaissance de Serigne Touba et c’est ce que je fais. D’ailleurs ce n’est pas pour rien qu’on fait appel à moi à chaque fois il y a un grand évènement Mouride ; il n’y que moi qui puisse leur sortir ce qu’ils veulent entendre, c’est l’une des premières raisons. La deuxième raison est que c’est Serigne Saliou Mbacké qui a fait de moi son chanteur et toutes ces raisons font qu’à chaque fois que je sors un album, il devient un hit. On me fait travailler ! Il y a une différence entre travailler pour le guide religieux et quand le guide religieux lui, te fait travailler. Et quand on te fait travailler on te donne tous les outils nécessaires d’où la raison de mon succès.

ON NE VOUS VOIT PLUS DANS LES CEREMONIES DES THIANTACOUNE. POURQUOI?

Je vais toujours aux cérémonies des Thiantacounes (rire), d’ailleurs j’ai même assisté à leur Magal. J’entretiens toujours de bons rapports avec eux, après tout nous avons un but commun. Ce but en commun c’est Serigne Cheikh Mou Serigne Saliou, il est notre guide à nous tous. Le 17 Avril dernier j’étais à Madinatoul Salam. Je ne suis pas resté jusqu’au soir parce que je devais me rendre à un plateau télé mais rien d’autre. Mes programmes personnels prennent beaucoup de mon temps, je suis très sollicité et je me dois de respecter mes engagements.

MOUHAMED NIANG EST- IL EN STUDIO POUR UN AUTRE ALBUM?

Je suis tout le temps au studio, je n’ai pas de jours où d’heure pour y être. Je travaille à chaque fois, j’écris, je réfléchis sur ce sur quoi je dois à bosser.

COMMENT VIVEZ-VOUS LE MOIS DE RAMADAN?

Comme tout bon musulman, comme il est recommandé de le faire. Je le fais dans le « faratah et le sunnah ».