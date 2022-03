Mutinerie au camp pénal : Ce qui s’est passé

«Suite aux grenades lacrymogènes lancées dans les chambres 13, 14 et 15 de la prison du Camp pénal, 18 détenus ont été envoyés à l’infirmerie de la prison », informait le Frapp, hier dans la matinée dans une note brève transmise à la presse.

Dix-huit (18) détenus auraient été envoyés à l’infirmerie suite au jet de grenades lacrymogènes dans les chambres 13, 14 et 15 de la prison du Camp pénal de Liberté 6, selon des informations du Frapp de Guy Marius Sagna qui demande à l’administration pénitentiaire « d’apaiser le climat carcéral ».

Guy Marius Sagna craint le pire pour les pensionnaires du camp pénal de Dakar. Hier, pour la nième fois, un vent de rébellion aurait soufflé en interne. Pour l’activiste, les occupants de la chambre 13, 14 et 15 ont été matés occasionnant des blessés dont 18 détenus qui seraient amenés à l’infirmerie. « Les détenus se sont rebellés pour exiger de meilleures conditions de détention. En plus de la promiscuité et du surpeuplement, il est difficile pour certains détenus de supporter les tracasseries de certains agents pénitentiaires qui pensent qu’ils sont avec des animaux. Cette administration veut régulièrement faire des fouilles. Ce qui n’est pas illégal. Mais elles se sont dans des conditions de brimades et qui dégradent la dignité des prisonniers », dit- il au bout du fil.

Réagissant à travers les ondes de la Rfm, Mbaye Sarr de l’administration pénitentiaire dira : « Il n’y a eu aucun affrontement entre agent et détenu, ni des tensions. Aucun blessé n’a été enregistré. Ce qui s’est passé c’est que des fouilles ont été opérées dans certaines chambres. Au moment de fouiller la chambre 15, un groupe de détenus a refusé de sortir. On a mis en branle le comité de sages pour les sensibiliser, y compris moi-même. Ils sont revenus à la raison. » Poursuivant, Mbaye Sarr a tenu à rassurer : « Les parents ont fait leur visite quotidienne. Je ne sais même pas d’où viennent ces informations-là. »