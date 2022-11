Nabadji Civol: Zahra Iyane Thiam annonce sa rentrée politique dans son village natal

Zahra Iyane Thiam annonce sa rentrée politique aprés plusieurs mois de retrait sur la scène politique. Elle a fait l’annonce lors de sa visite dans son village natal à Nabadji Civol à l’occasion d’un « Sargal » organisé par ces militants et alliés au niveau de ladite commune dans le département de Matam.

La population de « Nabadji Civol » dans le département de Matam dit « OUI » à Zahra Iyane Thiam. En déplacement dans sa ville natale, le responsable politique a voulu rendre la monnaie à sa population aprés un « sargal » organisé à son honneur. Occasion pour eux de magnifier les actions qu’elle a eu à faire. Raison pour laquelle, cette population a éprouvée le besoin de lui rendre hommage.

Dans son discours, Zahra Iyane Thiam a déclaré que cet acte participe à encourager une personne, à encore faire plus d’efforts mais surtout à persévérer dans son action surtout auprès de sa communauté . D’autant plus que c’est une action de développement certes, mais c’est une action politique. Puisqu’il ne faut pas l’oublier, je suis une actrice politique ; par le passé, nous avons eu à avoir des bases ici et partout ailleurs Les populations ont, à un moment ou à un autre, apprécié ce qui se faisait. A mon tour, je rends grâce à Allah d’abord, mais surtout je les remercie vivement pour leur participation et pour le « sargal » laisse t-elle entendre.

À cet effet, cette cérémonie a été une source de motivation pour celle-ci, afin d’installer sa base politique à Taïba affirme la responsable politique car elle estime que cette localité constitue sa base où elle compte par ailleurs renforcer ses actions politiques. C’est dans cette localité qu’elle a par ailleurs commencé ses activités politiques avec la création de son Parti Uds en 2008. Et ce qui est tout à fait normal parce qu’avant de vouloir convaincre ailleurs, il faut d’abord convaincre chez soi narre t-elle.

Militant à Dakar au niveau de la commune de Sicap Liberté et de manière générale, le département de Dakar, Zahra Iyane Thiam pense qu’elle va aussi renforcer son assise au niveau de Nabadji», a-t-elle dit? avant d’ajouter qu’elle y ferai une rentrée politique très prochainement.