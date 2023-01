Gianluca Vialli, ancien joueur de la Squadrra Azzura est décédé ce vendredi, a rapporté le tabloid anglais The Guardian. Il suivait un traitement pour un cancer du pancréas.

L’Italie perd l’un de ses grands messieurs. Connu pour avoir fait trembler les filets de Serie A sous le maillot de la Sampdoria ou de la Juventus, mais aussi ceux de la Premier League avec Chelsea, Gianluca Vialli est décédé à l’âge de 58 ans des suites d’un cancer du pancréas. Durant sa carrière, il avait porté le maillot de la Squadra Azzura à 59 reprises, devenant par la suite entraîneur de Chelsea puis de Watford. Il était le compagnon de route éternel de Roberto Mancini, avec qui il a partagé de nombreux moments en tant que joueur ou lorsqu’il était coordinateur technique de la sélection nationale.

Le défunt était le compère d’attaque de Mancini, avec qui il formait la paire d’attaque à la Sampdoria de Gênes. Ils étaient surnommés « Il Gemelli (les jumeaux). Vialli a rendu l’âme ce vendredi, à l’âge de 58 ans, comme rapporté par The Guardian. Il était l’adjoint de son ancien coéquipier en club et en équipe nationale, lors du triomphe de l’Italie à l’Euro 2020 disputé en 2021. Vialli avait mis fin à sa carrière de joueur à Chelsea avant de devenir entraîneur. Il suivait un traitement pour un cancer du pancréas.

Vialli a commencé sa carrière à Cremonese, son club natal, avant de jouer en Serie A pour la Sampdoria et la Juventus, mais a terminé sa carrière de joueur à Chelsea avant de se lancer dans la gestion et l’entraînement. Il a marqué 16 buts en 59 apparitions pour l’Italie et a fait partie des équipes de Coupe du monde des Azzurri en 1986 et 1990. En club, il a joué et perdu (1-0) la finale de la Ligue des champions avec le Sampdoria des Pagliuca, Mancini, Mannini, Fausto Pari, Wierchwood, en 1992 contre le FC Barcelone de Pep Gardiola comme joueur, sur un but marqué sur coup franc par Koeman, pour le 1er sacre du Barça dans la compétition.