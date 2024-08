Nécrologie : Décès du khalife général de Daroul khaïry (Bignona)

Partager Facebook

Nous avons appris le rappel à Dieu du khalife Général Cheikh Mouhamed Fadel (Bounéné) ibn Cheikh Chamsidine. Décès survenu à Daroul-Khaïry dans la nuit du lundi 05 au Mardi 06 août dans le département de Bignona. Le regretté Khalil était connu pour son implication dans le processus de recherche de la paix en Casamance.

Le Khalife Général Cheikh Mouhamed Fadel (Bounéné) ibn Cheikh Chamsidine est décédé à Daroul Khaïry, localité située dans le département de Bignona. Sa disparition marque une immense perte pour la communauté musulmane, qui pleure la perte d’un guide spirituel respecté et vénéré.

Cheikh Mouhamed Fadel, connu pour sa sagesse et son engagement profond envers les valeurs islamiques, a joué un rôle crucial dans la préservation et la diffusion des enseignements religieux dans sa région. Son leadership et ses contributions spirituelles ont laissé une empreinte indélébile sur ses disciples et les membres de la communauté.

La nouvelle de son décès a suscité une vague de tristesse et de compassion à travers la communauté musulmane. Son inhumation est prévue ce mardi

REWMI présente ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à toute la communauté musulmane et à la famille.