Nécrologie : Rappel à Dieu de Baye Mbaye Sylla , représentant du khalif général des Mourides à Yeumbeul

La communauté Mouride à Yeumbeul est en deuil suite à l’annonce du rappel à Dieu de Baye Mbaye Sylla, représentant du Khalife général des Mourides à Yeumbeul. L’information vient d’être donné par Biir Yeumbeul Infos.

C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Baye Mbaye Sylla, représentant du khalife général des Mourides à Yeumbeul.

Figure respectée et vénérée, Baye Mbaye Sylla a consacré sa vie au service de la communauté Mouride, prêchant la paix, l’unité et la foi. Son départ laisse un vide immense dans le cœur de tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître et de bénéficier de sa sagesse. Que son âme repose en paix et que ses enseignements continuent d’inspirer les générations futures.

La rédaction de Rewmi présente ses sincères condoléances à la famille et à la communauté Mouride à Yeumbeul.