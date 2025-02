New Deal technologique: Un projet ambitieux qui ouvre une nouvelle ère pour le Sénégal – Mamadou Lamine Diallo

Partager Facebook

Le lancement du « New Deal technologique » porté par le Ministre de la Communication des Télécommunications et du Numérique Mr Alioune Sall, sous la présidence de Son Excellence le Président de la République du Sénégal, Mr Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier Ministre Ousmane Sonko, marque une étape décisive dans la transformation numérique de notre pays.

Ce projet ambitieux ouvre une nouvelle ère pour le Sénégal, en plaçant la dématérialisation des systèmes d’information et de communication au cœur de notre stratégie de développement. Ce processus s’inscrit dans une dynamique globale de révolution numérique, portée par l’évolution constante des technologies numériques à l’échelle mondiale, et vise à moderniser les infrastructures et les services publics de manière à répondre aux exigences contemporaines de rapidité, de transparence et d’efficacité.

Grâce à cette initiative, les usagers bénéficieront d’un accès simplifié et direct aux procédures administratives, facilitant ainsi leurs interactions avec les services publics. En intégrant les technologies numériques dans les processus de gestion publique, le Sénégal se positionne pour offrir des services de haute qualité qui garantiront non seulement une meilleure expérience utilisateur, mais également une gestion optimisée des ressources de l’État. Cette avancée significative vise à rendre l’administration plus agile, transparente et réactive aux besoins des citoyens.

Dans ce cadre, il est essentiel de souligner l’importance cruciale de poser les bases d’un partenariat stratégique durable pour assurer une véritable intégration numérique souveraine, non seulement au niveau national, mais aussi à l’échelle du continent africain. L’objectif de cette stratégie est de favoriser l’émergence d’une souveraineté numérique qui permette au Sénégal et à l’Afrique de jouer un rôle majeur dans la gouvernance mondiale des technologies numériques. En consolidant les capacités locales, cette approche vise à promouvoir le développement de solutions technologiques adaptées à notre réalité, tout en garantissant la protection et la sécurisation des données des citoyens et des institutions.

À travers cette stratégie, il est impératif de capitaliser sur la richesse et le potentiel de notre ressource humaine locale. En formant et en développant des compétences spécialisées dans les métiers du numérique, nous préparons notre jeunesse à devenir un acteur clé de cette transformation. Cette démarche s’inscrit dans une vision à long terme, où l’autonomisation numérique de nos citoyens et de nos entreprises viendra soutenir la compétitivité du Sénégal sur le plan régional et international. Ainsi, cette transition numérique représente non seulement une opportunité pour moderniser l’administration, mais aussi un levier pour stimuler l’innovation, la création d’emplois et la croissance économique durable.

JUB JUBAL JUBANTI

Mamadou Lamine Diallo,

Chargé de Mission à la Présidence.