Ngor: Amadou Guèye et Diouf Sarr font foule

C’est une véritable démonstration de force qu’a réussie, ce samedi, à Ngor le candidat Amadou Guèye Fati qui recevait Abdoulaye Diouf Sarr au grand Meeting de la coalition Benno Bokk Yakaar de Ngor avec le candidat Amadou Guèye Fati, Maire sortant et coordonnateur à Ngor, ce samedi 15 janvier.

Occasion pour les leaders communaux de la mouvance présidentielle de demander à la population de Ngor de porter leur choix sur le maire sortant et sur le candidat de Bby à la Ville de Dakar.

Représentants des jeunes, femmes, et leaders politiques ont pris la parole à l’endroit des habitants de Ngor, chacun justifiant son choix tout en incitant les autres à faire de même pour le bulletin marron. Le maire sortant, prenant la parole, a invité les populations à voter doublement pour la Ville de Dakar et la commune de Ngor. Abdoulaye Diouf Sarr a promis d’instituer le Conseil des enfants dans la Ville de Dakar et de réaménager le littoral et la corniche. «Ngor est la commune de mon cœur. Je vais instituer le Conseil des enfants dans la ville de Dakar parce que la gestion de la collectivité doit tenir compte des préoccupations des enfants de Dakar. La gestion de la petite enfance à Dakar sera notre priorité», a déclaré Diouf Sarr.

Il compte réaménager le littoral et la corniche. «Dakar a le plus beau littoral d’Afrique, Mais malheureusement, ceux qui gèrent la capitale aujourd’hui, n’ont pas l’ambition et la vision d’en faire un littoral d’attraction, un littoral qui fasse en sorte que Dakar puisse retrouver son lustre d’antan.

Dans mon programme « Dakar Bu Bess », vous verrez que le littoral de Dakar et la corniche Ouest de Dakar seront réaménagés pour que Dakar puisse être une belle capitale», a conclu le candidat de la ville de Dakar.

Rosita Mendy