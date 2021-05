Niger : 16 soldats tués, “un disparu” dans une embuscade

L’attaque s’est déroulée samedi dans la région de Tahoua, dans l’ouest du pays, à proximité de la région des “trois-frontières”.

Seize soldats nigériens ont été tués et un autre est porté “disparu” ce samedi, après qu’une patrouille de la Garde nationale soit tombée dans une embuscade dans la région de Tahoua, frontalière du Mali.

“Nos hommes sont tombés hier (samedi) aux environs de 14H00 (13H00 GMT) dans une embuscade tendue par des bandits armés dans le département de Tillia. Le bilan de cette attaque lâche est de 16 morts, 6 blessés et un porté disparu“, a annoncé dimanche soir à la télévision publique Ibrahim Miko, le secrétaire général du gouvernorat de Tahoua.

Depuis 2012, la région de Tahoua, située à l’est de celle de Tillabéri, est régulièrement visé par les groupes djihadistes qui sévissent dans la région. Bien que n’appartenant pas à la zone des “trois-frontières“, territoire partagé entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali dans lequel se concentre la majorité des attaques des groupes armés sévissant au Sahel, la région de Tahoua a depuis le début de l’année accusée de lourdes pertes.

Le 21 mars, les localités d’Intezayane, Bakorat, Woursanat et plusieurs autres hameaux et campements situés dans le département de Tillia, région de Tahoua, avaient été frappés par des hommes armés. Selon un bilan officiel, 141 personnes avaient alors été tuées dans la série d’attaque, la plus meurtrière de ces dernières années.