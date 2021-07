Nigéria : 28 élèves enlevées en juillet ont retrouvé leurs familles

28 des 121 élèves nigérianes enlevées dans un lycée ont retrouvé leurs parents. Elles ont été libérées dimanches par les kidnappeurs.

Le 5 juillet dernier, les ravisseurs étaient entrés dans le lycée Bethel Baptist dans la ville Damishi, au nord du pays, pour kidnapper une centaine d’enfants. Les familles espèrent que les autres élèves seront libérés dans les prochains jours.

“Je ne sais pas comment j’étais au moment où on les a retrouvés. J’étais très, très heureuse”, explique madame Jumai, mère d’une des élèves retrouvées. “Je n’ai pas perdu espoir, je ne perds pas espoir. Il y a une raison même pour manger et aujourd’hui, alors que j’entre dans ce bâtiment, j’ai fait un signe aux personnes que je connais parce que la nuit dernière, je n’ai pas pu dormir parce que je pensais que ma fille ne viendrait pas.”

Depuis l’enlèvement, les parents des élèves enlevées s’étaient rendus tous les jours à l’intérieur de l’école, pour prier et demander à ce que justice soit faite.

Pour le révérend Dr Israel Adelani Akanji de la convention Baptiste nigériane, retrouver ces enfants était digne d’une intervention divine. “Les kidnappeurs nous ont seulement dit ‘allez à cet endroit et trouvez-les’, nous y sommes allés et les avons trouvés. D’autres fois, ils ont dit ça et nous ne les avons jamais trouvés. Mais cette fois-ci, nous les avons trouvés. On espère qu’ils appelleront à nouveau, et que l’on continuera à les trouver.”

Selon les Nations unies, au moins 950 élèves ont été enlevés par des hommes armés depuis le mois de décembre au Nigeria. Plus de la moitié des enlèvements a eu lieu au cours des deux derniers mois.