Nigeria: Les immenses attentes de la jeunesse du pays

Le Nigeria s’apprête à voter ce samedi 25 février : présidentielle et législatives. Ces élections sont cruciales pour le pays le plus peuplé du continent. Dix-huit candidats sont en lice. Après deux mandats consécutifs, Muhammadu Buhari (80 ans) ne se représente pas conformément à la Constitution.

Le Nigeria est dans une situation économique très difficile. Et le chômage est très élevé. Les jeunes sont les plus touchés : 42,5 % % de ceux-ci en âge de travailler n’ont pas d’emploi selon le Bureau national des statistiques du pays. Or, les étudiants représentent 27% des électeurs inscrits. Notre envoyée spéciale à Jos, Amélie Tulet, est allée au contact de ces populations.

Ce 25 février, les électeurs nigérians sont appelés à se rendre aux urnes pour élire leur nouveau président et leurs représentants parlementaires. Les enjeux de ces élections vont au-delà des frontières du pays, nous explique ici Gilles Yabi, directeur et fondateur du think tank ouest africain Wathi. Ils ne doivent pas être bien nombreux les Africains qui n’ont pas une fois suivi un film de Nollywood, écouté une musique de Fela, de Wizkid ou de Burna Boy ou lu Chimamanda Ngozi Adichie ou Wole Soyinka.

L’influence culturelle du Nigeria sur le continent est une réalité incontournable. Elle va de pair avec la position de ce pays comme première économie du continent, avec un PIB de plus de 400 milliards de dollars. Le Nigéria est aussi le pays le plus peuplé d’Afrique avec plus de 200 millions d’habitants. Cependant, il fait face à de nombreux défis internes et externes qui font de l’élection générale de ce 25 février un évènement important, surtout pour la sous-région ouest africaine.