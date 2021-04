Nigeria : polémique après la fermeture d’une chaîne YouTube évangélique

Le pasteur TB Joshua a appelé dimanche ses fidèles à “prier pour YouTube” et à ne pas répondre par la haine à la suite de la fermeture de sa chaîne, où étaient postées des vidéos dans lesquelles il prétendait “guérir l’homosexualité”.

“Aidez moi à prier pour YouTube”, a déclaré le pasteur évangélique dans son sermon de dimanche, repris en ligne lundi matin sur Facebook. “Priez pour eux, nous devons les considérer comme des amis, nous devons être forts”. La semaine dernière, YouTube a fermé la chaîne en ligne Emmanuel TV du pasteur de La Synagogue Church Of All Nations (SCOAN), qui enregistrait plus de 1,8 millions d’abonnés et 600 millions de vues, après une plainte de l’association britannique OpenDemocracy, dénonçant des discours haineux et homophobes.Dans une vidéo notamment, une femme est violemment frappée pour l’aider à faire sortir “le démon de l’homosexualité” qui est en elle.

Facebook a également retiré la semaine dernière plusieurs vidéos de sa page, qui compte 5,6 millions d’abonnés, et violaient le règlement de la compagnie américaine interdisant “les attaques contre les gens, basées sur leur orientations sexuelles ou leur genre”. Cette décision avait provoqué une vif émoi et une levée de boucliers sur la Toile au Nigeria, où la communauté évangélique est extrêmement puissante et où les églises comptent des dizaines de millions de fidèles.

Dans ce pays très religieux, divisé entre musulmans et chrétiens, l’homosexualité masculine est passible de 14 ans de prison, et même si cette peine n’a jamais été prononcée, la grande majorité de la population considère les relations entre les mêmes sexes comme un péché.

Temitope Balogun “TB” Joshua, qui compte des présidents et des hommes politiques parmi ses fidèles qui l’appellent “l’homme de Dieu”, est célèbre dans toute l’Afrique pour ses “miracles” et ses “résurrections”. Il est l’un des pasteurs les plus riches au monde avec une fortune estimée à plusieurs millions de dollars selon Forbes. Il a ouvert une nouvelle page YouTube dimanche.