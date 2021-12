Nigéria : un incendie ravage l’un des plus grands supermarchés d’Abuja

Au Nigeria, un incendie a ravagé le supermarché Next Cash and Carry, l’un des grands magasins du pays, situé dans le district de Jahi à Abuja la capitale.

La cause de l’incendie n’a pas encore été officiellement déterminée, mais certains habitants de Jahi affirment qu’une surtension électrique au premier étage du supermarché aurait enclenché l’incendie. Des biens d’une valeur de plusieurs millions de naira ont été détruits. Next est le deuxième grand supermarché d’Abuja à être ravagé par le feu au cours des six derniers mois. Le 17 juillet, le supermarché Prince Ebeano a été ravagé par le feu, perdant des marchandises d’une valeur de plusieurs millions de naira.

Sur les lieux, les employés du magasin ont déploré l’arrivée tardive des autorités, mais le chef des sapeur-pompiers d’Abuja a précisé qu’il n’y avait pas de caserne à Jahi. « Le bâtiment est presque en train de s’effondrer, les murs se fissurent, c’est comme un terrain de football là-dedans, le feu a commencé vers 8 heures du matin, les ouvriers ne sont pas venus travailler à l’heure, alors il n ‘y avait personne pour ouvrir les portes pour que les pompiers puissent entrer. __Quand j’ai reçu l’information il était environ 13 heures. Mais de 8 heures à 13 heures, le feu n’attend personne » a déclaré Karebo Samson, chef du service d’incendie d’Abuja.

« Les insinuations selon lesquelles des personnes ont emporté des objets ne sont pas vraies, si vous regardez là-bas, vous verrez que les objets sont intacts, ce sont les employés qui ont déplacé les objets » ajoute Uwaziri Johnson, NEMA, chef des opérations.

Bien que les agents de sécurité refusent aux résidents d’entrer dans les locaux, l’autorité de la capitale fédérale a déclaré avoir lancé une enquête sur l’incident.