Noël: L’Archevêque invite à une fête en famille

La décision du ministre de l’Intérieur consistant à interdire les rassemblements dans les espaces publics et les salles de spectacles en période de fin d’année a suscité des réactions hostiles de la part de beaucoup de fidèles chrétiens, qui désirent célébrer Noël comme cela se doit. Dans ce climat de mécontentement, l’Archevêque de Dakar a sorti un communiqué hier pour inciter les fidèles à éviter les rassemblements dans les espaces publics etles salles de spectacles. Toutefois, l’autorité religieuse a précisé que les dates des communions et confirmations pour le diocèse de Dakar ont été programmées et retenues pour les 12 et 13 décembre 2020. A cet effet, explique-t-il, le port obligatoire du masque, la distanciation physique et le lavage périodique des mains devront y être de mise.