Noël : L’association des Femmes de Mermoz donne le sourire à plus de 200 enfants

Au Sénégal, la période des fêtes de fin d’année est marquée par des gestes de solidarité à l’endroit des enfants désespérés. Une chose qui semble être une religion pour l’association des Femmes de Mermoz qui souhaite que tous les enfants puissent vivre la magie de Noël. Une chose très bien comprise par Mme Barry Ndeye Elisabeth Lindor Diop, Présidente de l’association femmes qui par ailleurs perpétue cette action qu’elle organise avec ses collègues et partenaires.

Faire vivre la joie et la magie de Noël fait parti des objectifs et missions de l ‘ association des Femmes de Mermoz . En effet , une journée de distribution de cadeaux a été organisée ce mercredi 28 Décembre 2022 par une association très bien connue dans le social particulièrement dans l ‘ entraide , le social , l ‘ environnement . . . Cette année 250 cadeaux ont été distribués par cette association Féminine de Mermoz ( AFM ) regroupant prés de 200 femmes .

Cette année, l’événement a une particularité selon la présidente car la plus des bénéficiaires sont des enfants issus de la communauté « Sérère » très présente à Dakar et dont leurs enfants sont parfois oublier durant ces fêtes. Ce geste d’affection et de solidarité à l’égard de ces enfants se renouvelle chaque année avec l’accompagnement de bienfaiteurs, des responsables et des partenaires. Mme Barry Ndeye Elisabeth Lindor Diop de remercier à l’occasion tout ce qui ont participé à la réussite de l’événement.