Nomination: Un nouveau procureur de la république sur la table

Macky Sall opère des changements stratégiques depuis les émeutes de mois de mars. Et sa mise en garde lors de son discours d’ouverture du Conseil présidentiel sur l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes doit être pris au sérieux. Et depuis lors, Macky a changé les patrons de la sécurité…La police a changé de patron, la gendarmerie a vu un homme de terrain devenir le haut commandant. Et selon des sources, le président devra achever ses changements avec la nomination d’un nouveau procureur de la République.

Ensuite le discours de la veille de l’indépendance, il a dévoilé son plan pour les emplois des jeunes…Et le 22 avril, il a menacé : « Il y a des pays où un citoyen normal ne penserait pas une seconde à attaquer une gendarmerie, là où on stocke des armes, attaquer des tribunaux et brûler la maison des gens comme cela gratuitement. Mais cela ne se reproduira plus ! »

Et pour prouver aux Sénégalais que « cela ne se reproduira plus », il change tout son dispositif de sécurité publique. La direction Général de la Police Nationale (DGPN), le haut commandement de la Gendarmerie nationale.

Et le président Macky sall devra parachever ses changements stratégiques en changeant le procureur de la République. Et selon des sources du Palais, le président de la république a déjà trouvé le successeur de l’actuel procureur Serigne Bassirou Guèye qui est en poste depuis avril 2013. Et selon ces sources, un magistrat émérite devrait incessamment être nommé par le conseil supérieur de la magistrature comme procureur de la république pour boucler la nouvelle ceinture de sécurité de Macky Sall.