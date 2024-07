Nominations et Licenciements tous azimuts: Des observateurs, à la loupe des actes posés par Diomaye

Partager Facebook

Ce sont près de 81 personnes qui ont été récemment nommées à des postes de direction. Ce qui n’a pas manqué de soulever l’ire des populations. Malgré tout, le régime a tenté d’apporter des éclaircissements mais en vain.

La vague de nominations constatées en conseil des ministres suscite la polémique. D’aucuns l’ont juste qualifié de « népotisme. » D’autres soutiennent le contraire et jugent que Diomaye a misé sur les compétences et non sur les liens de parenté comme c‘est le cas pour la fille de Yacine Fall Sophie Nzinga Sy bombardée Directrice de l’Agence pour la promotion et le développement de l’artisanat (APDA). Sur les réseaux sociaux, le débat fait rage.

Hier, le porte-parole de la présidence de la République, Ousseynou Ly, a apporté des clarifications. « On ne sera jamais d’accord avec le népotisme. Ce qu’on défendait quand on était dans l’opposition, on va continuer de le défendre. Mais pour le cas de notre sœur Sophie Nzinga Sy, ce n’est pas du népotisme. C’est le président de la République qui l’a nommée et ils n’ont aucun lien de parenté que je sache. Ce n’est pas sa mère qui l’a nommée. Elle n’a pas été nommée dans le même département que sa mère. Elle est compétente dans ce domaine. Elle y excellait bien avant le pouvoir », s’est défendu Ousseynou Ly.

A l’en croire, le régime est place est loin du népotisme tel que connu sous le magistère de Macky Sall. Pour Mamadou Sy Albert ? Diomaye a misé sur les compétences des alliés et reste sur sa logique. « Nous arrivez au pouvoir sur la base d’un engagement politique, vous avez le pouvoir et reconduisez le personnel de l‘ancien régime ! Mais vous ne respectez pas votre mandat ni le suffrage des sénégalais », a-t-il indiqué. Et d’ajouter que « les critères de compétences techniques et administratives, l’engagement et l’expérience sont les critères perceptibles

Pour Alioune Tounkara, Président du Mouvement convergence citoyenne (Diomaye Président), Diomaye a nommé des personnes à plusieurs niveau. Pour lui, au sein de la coalition il y a de grands responsables et des experts. Autres reproches, les licenciements et suspensions de contrats comme celui d’El hadj Djily Mbaye Lo. Un règlement de compte ou simple rupture de contrat, Alioune Tounkara lui a souligné que « si une personne a un contrat à durée déterminée ou indéterminée, la rupture doit être justifiée par une faite lourde ou autre. Sur cette question Mamadou Sy Albert a argué qu’il peut y avoir des problèmes de communication mais il faut trouver une solution, et un modus vivendi.

Le régime de Diomaye a donc du pain sur la planche.

MOMAR CISSE