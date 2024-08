Notation B-Ready: L’APIX évalue l’environnement des affaires

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux de préparation à la nouvelle évaluation de l’environnement des affaires dénommée B-ready sont en cours. A cet effet, l’agence pour la promotion des investisseurs et grands travaux (APIX) a tenu un atelier avec les parties prenantes et des experts locaux pour finaliser les contributions des administrations et de partager les mesures à mettre en œuvre pour améliorer l’environnement des affaires et soutenir le développement du secteur privé.

Après une revue sur les projets de réponse des administrations, l’agence pour la promotion des investisseurs et grands travaux (APIX) a tenu un atelier avec les parties prenantes et des experts locaux. L’objectif est de finaliser les contributions des administrations et de partager les mesures à mettre en œuvre pour améliorer l’environnement des affaires et soutenir le développement du secteur privé. Selon le directeur général de l’APIX, Bacary Sega Bathily, cette rencontre marque une étape cruciale dans notre démarche d’évaluation et d’amélioration continue pour apporter les ajustements nécessaires avant le démarrage de la notation B-Ready. « Cette évaluation représente ainsi pour nous une opportunité de prendre du recul, d’analyser de manière rigoureuse notre environnement des affaires, et d’identifier les leviers de performance sur lesquels nous devons agir », dit-il.

Et de poursuivre : »C’est un exercice nécessaire pour repositionner notre pays comme un acteur clé sur la scène économique régionale et internationale ». A l’en croire, le secteur privé est un acteur majeur de cette évaluation. « Leur implication et retours d’expérience sont précieux, car ils reflètent la réalité du terrain et les défis rencontrés au quotidien.

Depuis plus de 20 ans de par leur engagement aux côtés de l’APIX, ils ont fortement contribué à l’amélioration continue de l’environnement des affaires », fait-ilsavoir. Il est d’avis qu’en tant que partie prenante impliquée et intéressée, leur appui est crucial pour pouvoir créer un environnement des affaires qui répond véritablement à leurs besoins et qui est propice à l’innovation, à l’endogénéisation de notre économie et à la croissance. « Leur participation assure que les réformes que nous envisageons, bénéficient à l’ensemble de la société sénégalaise et respectent les principes de justice économique et sociale », se félicite-t-il. Il indique que cet atelier est un premier allant dans la redéfinition et le recadrage du dialogue public- privé afin de sceller le « PACTE » entre l’État du Sénégal et le secteur privé en vue de bâtir un environnement des affaires compétitif à l’échelle mondiale.

« En effet, après 10 ans de réformes dans le cadre du programme de réformes de l’environnement des affaires et de la compétitivité dénommé PREAC, couvrant la période 2013-2023, dont les résultats sur l’économie sénégalaise font l’objet d’une évaluation afin de nous assurer de l’impact réel de ces mesures sur nos entreprises et nos populations, il est venu le temps de bâtir une relation de confiance avec notre secteur privé en instaurant un cadre de dialogue qui prend en considération de manière pragmatique les contraintes au développement du secteur privé », conclut-il.