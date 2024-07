Nouveau classement UEFA dévoilé: Paris perd 02 places

Partager Facebook

L’UEFA vient de dévoiler le nouveau classement des clubs et on ne retrouve que le Paris Saint-Germain parmi les clubs français dans le top 30. Même si ce classement est souvent ignoré, l’UEFA a publié le classement des clubs pour la saison 2024-2025. Ce classement européen prend en compte les résultats dans les championnats respectifs ainsi que les parcours lors des compétitions européennes.

Comme d’habitude depuis de nombreuses années, Manchester City et le Real Madrid se trouvent en tête du classement. Derrière eux, on retrouve des clubs comme le Bayern Munich et Liverpool, avec le Paris Saint-Germain à la 6e place. Ce positionnement est en baisse par rapport à la saison passée où ils étaient 4e. Néanmoins, le club de la capitale française est le seul club français à figurer dans le top 30.

Il faut attendre la 33e place pour retrouver un autre club français, l’Olympique de Marseille. À quatre places de différence, on trouve les Dogues du LOSC. L’OL se retrouve à la 70e place, Lens à la 107e et le dernier club français est Nantes, avec une 110e place. À noter que de la 107e à la 110e place, on ne trouve que des clubs français avec le Stade Brestois 29 (108e) et Toulouse (109e).

Manchester City reste leader devant le Real Madrid, qui remonte à la seconde place grâce notamment à sa victoire finale en Ligue des champions. Le plus gros changement en haut du classement, est celui de Villareal, qui passe de la seizième à la septième place.

Le premier club français est bien évidemment le PSG, positionné à la sixième place, perdant deux positions par rapport à la saison dernière. Pour trouver le second club français, l’Olympique de Marseille, il faut descendre à la 33e place, qui a gagné 10 positions avec son parcours en Ligue Europa. De son côté, l’Olympique Lyonnais passe de la 47e place à la 70e place.

Le Top 20 du classement

1 – Manchester City

2 – Real Madrid

3 – Bayern

4 – Liverpool

5 – AS Roma

6 – PSG

7 – Villareal

8 – Borussia Dortmund

9 – Chelsea

10 – Inter

11 – Bayer Leverkusen

12 – Porto

13 – Leipzig

14 – Manchester United

15 – Benfica

16 – West Ham

17 – Atlético de Madrid

18 – Barcelone

19 – Arsenal

20 – Atalanta