Nouvelles révélations accablantes sur Mame Mbaye Niang

Le rapport de l’IGF sur le Prodac. Une affaire aux multiples rebondissements. Longtemps discuté sans reconnaissance officielle, le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) sur le Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) a conduit à l’arrestation de Mamina Daffé et Ibrahima Cissé. Ce document met en lumière de graves irrégularités dans la gestion des fonds publics et pointe directement l’ancien ministre Mame Mbaye Niang pour des pratiques douteuses, rapporte L’Obs.

Devenu Premier ministre, Ousmane Sonko a abordé ce rapport devant ses militants au Grand Théâtre de Dakar. Il a affirmé que ce document, à l’origine de controverses ayant contribué à son exclusion de la présidentielle de 2024, était désormais à sa disposition. Peu après, l’installation d’un Pool judiciaire financier a marqué une nouvelle étape dans cette affaire.

Le rapport, rédigé par l’IGF, met en avant des manquements graves, notamment dans le contrat signé en 2017 entre le Prodac et la société Green 2000 pour un montant de 29,6 milliards FCFA. Si aucune anomalie n’avait été relevée lors de la signature, l’audit révèle des dysfonctionnements majeurs, comme le non-respect des obligations contractuelles par Green 2000.

L’ancien ministre est accusé d’avoir facilité des décaissements en faveur de Green 2000, malgré des alertes sur des manquements tels que l’absence de garanties et de régularisation contractuelle. Selon le rapport, il aurait également omis de prendre des mesures face aux violations répétées du contrat, favorisant ainsi une gestion laxiste et des dérives.

Le rapport souligne l’impact négatif de ces irrégularités sur le projet, notamment l’incapacité à corréler les décaissements effectués par Locafrique et les travaux réalisés. Alors que Khadim Bâ a été récemment entendu en prison, l’enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités de Mame Mbaye Niang, désormais à l’étranger, et d’autres acteurs impliqués.

Le Pool judiciaire financier approfondit ses investigations, y compris auprès de cabinets notariaux, pour faire toute la lumière sur cette affaire.