Occupation sur le littoral: Le ministre Moussa Balla Fofana va effectuer une visite de terrain

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Aprés la décision de l’Etat du Sénégal de procéder à une suspension temporaire de tous les travaux de construction sur les dépendances du Domaine public maritime de la région de Dakar. Le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Moussa Balla Fofana, annonce une visite de terrain sur le littoral des départements de Guédiawaye et Keur Massar, prévue pour le vendredi 14 juin 2024. Une visite qui rentre dans le cadre d’une visite d’évaluation sur ces occupations anarchiques.

Le ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Balla Moussa FOFANA fera une visite au niveau du littoral de Guediawaye et Keur Massar. Selon des informations, cette visite vise à évaluer les différentes occupations du littoral et à associer les autorités locales, les élus et les organisations concernées à cette démarche. L’information a été donnée via une note d’information.

Publicités

Voici la note !

« Objet : visite de terrain sur le littoral.

Monsieur le Gouverneur,

J’effectuerai une visite de terrain sur les différentes occupations du littoral couvrant les départements de Guédiawaye et Keur Massar, le vendredi 14 juin 2024 à partir de 09 heures.

A cet effet, je vous convie à cette visite à laquelle je vous invite à associer les autorités et les élus locaux concernés ainsi que les organisations s’activant dans la gestion de cette question. »