Œuvre Sociale: Les bienfaiteurs de l’ombre

On dit souvent que le bien fait n’est jamais perdu. Faisant partie des recommandations de l’Islam, l’assistance à une personne dans le besoin est tout a fait la grande action que l’on peut faire pour s’attendre à l’agrément de son seigneur.

Nombreux sont des sont personnes qui ouvrent dans le social et sont tapis dans l’ombre car ils le font de manière désintéressé. D’ailleurs ceci est l’un des thème que la plupart des imams ont développés à l’occasion de la prière de Korité d’où le chef de l’Etat a été cité au premier plan.

En effet certains lieux sont considérés comme des localités où l’assistance sociale est une nécessité et certains bienfaiteurs s’y mettent sans tambours ni trompètes. C’est le cas de Mame Gana Kebe, un chef d’entreprise qui en effet avait offert à la veille de la fête de Korité, 20 bœufs à la population de Keur Massar, quartier Harafat, Same Pathé, Hainoumady mais également à Diamaguene Sicap Mbao et environ pour les soutenir à la préparation de la célébration de la fin du mois béni de ramadan. L’homme qui a voulu faire ces actions dans la plus grande discrétion, a été quand bien remercié par la population par l’intermédiaire Yahya Fall, responsable Politique dans cette localité et candidat à la commune de Diamaguene Sicap Mbao.

Une action qui a permis à plus 100 familles de bénéficier de ces aides accompagnés d’autres produits et qui a aider pour la plupart des chefs de famille de célébrer la fête sans problèmes vu que la pandémie du Covid-19 à chambouler la vie de plusieurs travailleurs.

Selon Yahya Fall” certes l’homme est quelqu’un qui agit dans la discrétion, mais on doit divulguer sans genre d’actions car celui qui le fait est dans ce genre d’actions depuis des années. Et il le fait de par ces propres moyens. Donc il faut que l’on remercie par la grande manière. Plus de 150 familles ont bénéficiées de ces aides. Acheter 20 bœufs c’est pas petit. ” déclare t-il.

Un geste hautement apprécié par les bénéficiaires qui ont formulé des prières afin que ce chef d’entreprise puisse avoir la santé financière et physique nécessaires pour perpétuer ce geste.