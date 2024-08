Olympiades de Mathématiques 2024 : Le Sénégal décroche 07 médailles

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les Olympiades Africaines de Mathématiques, qui se sont tenues à Johannesburg (Afrique du Sud) du 10 au 20 août 2024, ont été marquées par une performance remarquable du Sénégal. La délégation sénégalaise a réussi à se distinguer en remportant un total de sept médailles.

Le Sénégal est classé 7ème avec 3 médailles d’argent et 2 médailles de Bronze pour l’équipe Générale, ainsi qu’une médaille d’argent et une de bronze pour l’équipe féminine au PAMO 2024 qui s’est déroulé à Johannesburg (Afrique du Sud) du 10 au 20 août 2024. Il s’agissait des Olympiades Africaines de Mathématiques et le Sénégal était à sa deuxième participation après 7 ans d’absence.

Bien qu’aucune médaille d’or n’ait été décrochée, les participants sénégalais ont tout de même brillé en ramenant trois médailles d’argent et deux de bronze pour l’équipe générale. Du côté des compétitrices sénégalaises, une médaille d’argent et une de bronze sont également venues enrichir le palmarès du pays.

L’année dernière à Kigali l’équipe avait décroché 3 médailles de bronze et un certificat d’honneur au PAMO (filles et garçons) ainsi qu’une médaille de bronze au PAMO des filles. Pour le classement par équipes, le Sénégal était à la 12ème place. Pour cette édition, l’équipe Marocaine a pris la première place suivie de l’Algérie et enfin la Tunisie s’est classée 3ème…