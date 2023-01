Open de Paris : 8 athlètes vont représenté le Sénégal

Le Sénégal va présenter 8 athlètes à l’Open de Paris, qui se tient du 20 au 22 janvier 2023. Selon le chargé de communication de la Fédération sénégalaise de Karaté et Disciplines associées (FSKDA), Sensei Yatma Lô, la délégation sénégalaise va quitter Dakar au plus tard ce jeudi.

L’Open de Paris est un rendez- vous de plus de 80 nations. Et le Sénégal prend régulièrement part à cette compétition. «La délégation sénégalaise quitte le pays en destination de Paris au plus tard demain ( ce jeudi). Compte tenu des conditions climatiques qui sévissent en ce moment en France, il est nécessaire de donner aux athlètes le moment de s’acclimater. Il y a une variation de température qui risque de desservir les Sénégalais. Pour parer à tout cela, il faut qu’ils quittent tôt Dakar», a fait savoir le chargé de communication de la FSKDA, Seinsei Yatma Lô.

Notons, que tous les athlètes devant participer à l’Open de Paris ont assuré leur propre prise en charge. Par ailleurs, à travers une coopération avec l’ambassade de la France au Sénégal, le bureau fédéral du Karaté avait pu instaurer des visas de longue durée.

Participants: Omar Diop, Fallou Bèye, Ousmane Wilane, Madaga Guèye, Falilou Diop, Makhtar Diop, Mbaye Babacar Diouf et Abdou Khadir Diop.