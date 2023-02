Organisation d’un Meeting à Mbacké : Touba en colère contre le Pastef

Lors de la cérémonie officielle du Magal de Kazu Rajab, le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a tancé les politiques.

Les autorités religieuses veulent mettre de l’ordre dans la ville Sainte. « Serigne Touba a fermement travaillé pour obtenir ce qu’il a eu de Dieu, et personne ne pourra détruire cela. J’invite les politiques à revoir leurs comportements pour éviter des dérapages regrettables. Personne ne peut rien changer des acquis de Serigne Touba, à qui appartient le pays. Tout le monde doit faire une sortie pour déplorer ce qu’il s’est passé. Ce n’est pas normal d’éviter de dire a vérité pour ne pas être critiqué. Tout le monde doit lutter contre ce qui s’est passé car cela n’honore pas Serigne Touba« , a déclaré le porte-parole.

Ce pays est le pays de Serigne Touba

Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké se veut clair vis-à-vis des politiques. Il les invite à savoir que le Sénégal ne les appartient pas. « Qu’ils sachent que dans ce pays, les religieux ont plus de mérite qu’eux. Ce pays est le pays de Serigne Touba. Il a été au service de Dieu jusqu’à avoir ce mérite et rien ne peut l’enlever. Ils ne peuvent pas salir ce travail de Serigne Touba qui perdure depuis 100 ans et cela va continuer à jaillir« , a-t-il tonné.

Respecter le lieu de Serigne Touba

Le religieux estime que ce qu’il s’est passé à Touba devait être dénoncé par tout le monde. « Les gens ont peur de dénoncer pour ne pas être lynchés. Ce qu’il se passe ailleurs, ce n’est pas notre problème, mais dans ce lieu de Serigne Touba, tout le monde doit respecter ce qui est là. Tout le monde doit y mettre le sien. On doit tous protéger ce lieu de tout ce qui peut le nuire« , a-t-il notamment conclu.