Ouganda : la CPI condamne le chef rebelle Dominic Ongwen

La Cour pénale internationale (CPI) a condamné ce jeudi à La Haye, l’ex-commandant ougandais de la rébellion de l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) à 25 ans de prison pour des crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Dominic Ongwen, 45 ans, a été reconnu coupable en février dernier de 61 chefs d’accusation, notamment de meurtres, de viols, conscription d’enfants soldats et d’esclavage sexuel pendant le règne de terreur exercé au début des années 2000 par la LRA, dirigée par le fugitif Joseph Kony.

Les procureurs avaient demandé une peine de 20 ans d’emprisonnement, estimant que le passé d’Ongwen, en tant qu’écolier enlevé par la LRA, justifiait une peine inférieure à la peine maximale de 30 ans à perpétuité prévue par la CPI.

“La Chambre vous condamne à une période totale d’emprisonnement de 25 ans pour les 61 crimes dont vous avez été reconnu coupable”, a tranché le juge Bertram Schmitt en s’adressant au prévenu.

Dominic Ongwen a été également reconnu coupable de grossesse forcée. Cette peine n’avait jamais été prononcée jusqu’à présent par la Cour Pénale Internationale de La Haye.

Selon l’ONU, les rebelles de l’Armée de résistance du Seigneur auraient massacré plus de 100 000 personnes et enlevé 60 000 enfants en Ouganda et dans les pays voisins.